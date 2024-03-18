Прем'єрка Литви назвала ймовірного кандидата на пост міністра оборони

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що кандидатура Лаурінаса Кащюнаса, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони, є найбільш доцільною для заміни Арвідаса Анушаускаса на посаді міністра оборони.

Про це вона сказала журналістам у понеділок після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою, її цитує LRT, пише "Європейська правда".

Шимоніте зауважила представникам медіа, що Кащюнас, консервативний депутат з жорсткою позицією у сфері національної безпеки, є ймовірним наступником Анушаускаса.

"Це було б логічно, і в литовській політиці вже були такі випадки, коли депутати, які працювали в уряді, поверталися до Сейму і мінялися місцями", – сказала прем'єрка.

"Голова комітету (з питань національної безпеки і оборони) є одним з найприродніших кандидатів на заміну міністра, так само, як і міністр є одним з найприродніших кандидатів на заміну голови комітету", – додала вона.

У п'ятницю стало відомо, що Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали це з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США.

Прем'єрка Литви наголосила, що відставка голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".

Сам Анушаускас заявив, що подав заяву у відставку після того, як Шимоніте сказала, що не бачить його на цій посаді.