Премьер Литвы назвала вероятного кандидата на пост министра обороны

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что кандидатура Лауринаса Кащюнаса, который возглавляет парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, является наиболее подходящей для замены Арвидаса Анушаускаса на посту министра обороны.

Об этом она сказала журналистам в понедельник после встречи с президентом Гитанасом Науседой, ее цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Шимоните отметила представителям СМИ, что Кащюнас, консервативный депутат с жесткой позицией в сфере национальной безопасности, является вероятным преемником Анушаускаса.

"Это было бы логично, и в литовской политике уже были такие случаи, когда депутаты, которые работали в правительстве, возвращались в Сейм и менялись местами", – сказала премьер.

"Председатель комитета (по вопросам национальной безопасности и обороны) является одним из самых естественных кандидатов на замену министра, так же, как и министр является одним из самых естественных кандидатов на замену председателя комитета", – добавила она.

В пятницу стало известно, что Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

Премьер Литвы подчеркнула, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то неожиданным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".

Сам Анушаускас заявил, что подал заявление в отставку после того, как Шимоните сказала, что не видит его на этой должности.