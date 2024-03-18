Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські "вибори" президента не були легітимними, а законне місце російського лідера Владіміра Путіна – на лаві підсудних у Гаазі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Тсахкна сказав, прибувши у понеділок на зустріч глав МЗС Євросоюзу.

Дипломат заперечив, що так звані "вибори" президента Росії можна вважати законними.

"Вчора у Росії відбулись деякі дії, вони називають це "виборами". Але це не були вибори. Те, що ми бачили, не було демократичним виборчим процесом", – сказав Тсахкна.

Він наголосив, що це було "номінування Путіна" лідером Росії.

Тсахкна переконаний, що Путін повинен понести відповідальність як воєнний злочинець у Гаазі.

"Це не були легітимні вибори. Легітимне місце Путіна – бути в Гаазі як воєнний злочинець. Порушення міжнародного права із проведенням так званих "виборів" на окупованих територіях, примушування людей до участі у так званих "виборах"... ми розуміємо, що це фарс", – додав міністр.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Низка держав Східної Європи та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що у росіян не було вибору під час голосування