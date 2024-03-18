Глава МИД Эстонии: Российские "выборы" нелегитимны, легитимное место Путина – в Гааге

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российские "выборы" президента не были легитимными, а законное место российского лидера Владимира Путина – на скамье подсудимых в Гааге.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Тсахкна сказал, прибыв в понедельник на встречу глав МИД Евросоюза.

Дипломат возразил, что так называемые "выборы" президента России можно считать законными.

"Вчера в России состоялись некоторые действия, они называют это "выборами". Но это не были выборы. То, что мы видели, не было демократическим избирательным процессом", – сказал Тсахкна.

Он подчеркнул, что это было "номинирование Путина" лидером России.

Тсахкна убежден, что Путин должен понести ответственность как военный преступник в Гааге.

"Это не были легитимные выборы. Легитимное место Путина – быть в Гааге как военный преступник. Нарушение международного права с проведением так называемых "выборов" на оккупированных территориях, принуждение людей к участию в так называемых "выборах"... мы понимаем, что это фарс", – добавил министр.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Уже ряд государств Восточной Европы, Германия и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.