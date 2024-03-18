В Іспанії арештували 3 осіб через смерть 5 мігрантів, яких витягли з човна перевізників

Іспанська поліція арештувала трьох осіб за фактом смерті в листопаді 2023 року п'ятьох мігрантів, яким погрожували мачете та змусили вистрибнути з човна, на якому вони пливли разом з десятками інших мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Згідно із заявою поліції, п'ятеро загинули 29 листопада біля узбережжя південного міста Кадіс. Правоохоронці повідомили, що двох чоловіків та жінку заарештували на початку цього місяця, але не надали жодних подробиць.

Нелегальні перевізники мігрантів нібито погрожували п'ятьом людям мачете та змусили їх стрибнути в Атлантичний океан, незважаючи на сильну течію та низьку температуру.

Поліція стверджує, що 37 мігрантів прибули на човні з міста Кенітра, що в Марокко. У заяві йдеться, що мігранти заплатили за місце в човні від 3 тисяч до 12 тисяч євро.

На відеозаписах, що були зроблені у листопаді, видно, як багатьох інших мігрантів витісняють з судна ближче до берега, перш ніж перевізники відпливають на човні.

За словами правоохоронців, пізніше вони знайшли човен та деякі документи, які допомогли відстежити трьох підозрюваних.

Чотири тіла знайшли протягом декількох годин, а п'яте – через кілька днів. Ідентифікувати мігрантів вдалося за допомогою зразків ДНК, взятих у сім'ї в Марокко.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, кількість мігрантів, які сідають на човни, щоб спробувати дістатися Канарських островів, зросла більш ніж у шість разів цьогоріч порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Минулого тижня, біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

Раніше стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.

Перед цим чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.