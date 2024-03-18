В Испании арестовали трех человек из-за смерти пяти мигрантов, которых вытолкали из лодки перевозчики

Испанская полиция арестовала трех человек по факту смерти в ноябре 2023 года пятерых мигрантов, которым угрожали мачете и заставили выпрыгнуть из лодки, на которой они плыли вместе с десятками других мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Согласно заявлению полиции, пятеро погибли 29 ноября у побережья южного города Кадис. Правоохранители сообщили, что двух мужчин и женщину арестовали в начале этого месяца, но не предоставили никаких подробностей.

Нелегальные перевозчики мигрантов якобы угрожали пятерым людям мачете и заставили их прыгнуть в Атлантический океан, несмотря на сильное течение и низкую температуру.

Полиция утверждает, что 37 мигрантов прибыли на лодке из города Кенитра, что в Марокко. В заявлении говорится, что мигранты заплатили за место в лодке от 3 до 12 тысяч евро.

На видеозаписях, которые были сделаны в ноябре, видно, как многих других мигрантов вытесняют с судна ближе к берегу, прежде чем перевозчики отплывают на лодке.

По словам правоохранителей, позже они нашли лодку и некоторые документы, которые помогли отследить трех подозреваемых.

Четыре тела нашли в течение нескольких часов, а пятое – через несколько дней. Идентифицировать мигрантов удалось с помощью образцов ДНК, взятых у семьи в Марокко.

По данным Министерства внутренних дел Испании, количество мигрантов, которые садятся на лодки, чтобы попытаться добраться до Канарских островов, выросло более чем в шесть раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На прошлой неделе, у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.

На прошлой неделе четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.