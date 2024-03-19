Только три страны Европы соответствуют стандартам качества воздуха ВОЗ

В Европе только три страны соответствуют требованиям по наличию в воздухе мелких частиц, которые выбрасывают транспортные средства и промышленность, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Согласно отчету IQAir, швейцарской организации по контролю качества воздуха, которая собирает данные с более 30 тысяч станций мониторинга по всему миру, только семь стран в мире соответствуют международным стандартам качества воздуха. Европейских государств в этом перечне три.

Из 134 стран и регионов, исследованных в отчете, только семь – Австралия, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия и Эстония – придерживаются установленного Всемирной организацией здравоохранения предельного уровня содержания мельчайших частиц в воздухе, выбрасываемых автомобилями, грузовиками и промышленными процессами.

Подавляющее большинство стран не соблюдают стандарт по PM2.5 – микроскопическим частицам сажи размером меньше человеческого волоса, которые при вдыхании могут вызвать множество проблем со здоровьем и даже привести к смерти.

Хотя воздух в мире в целом намного чище, чем был на протяжении большей части прошлого века, все еще существуют места, где уровень загрязнения особенно опасен. В наиболее загрязненной стране, Пакистане, уровень PM2,5 более чем в 14 раз превышает норму ВОЗ. Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо являются следующими наиболее загрязненными странами.

Но даже в богатых и быстро развивающихся странах прогресс в снижении загрязнения воздуха находится под угрозой. Канада, которая долгое время считалась страной с самым чистым воздухом в западном мире, в прошлом году стала худшей по уровню загрязнения PM2.5 из-за рекордных лесных пожаров, которые опустошили страну, распространив токсичные вещества по всей стране и в США.

В Китае тем временем улучшение качества воздуха осложнилось в прошлом году восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19, и отчет обнаружил увеличение уровня PM2.5 на 6,5%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году из-за загрязнения воздуха в ЕС умерли полмиллиона человек – около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до рекомендованных врачами пределов.

В декабре 2022 года Суд ЕС постановил, что люди, которые понесли ущерб здоровью, связанный с загрязнением воздуха, не могут через суд требовать у своей страны возмещения убытков, но они могут требовать, чтобы государство "приняло необходимые меры".