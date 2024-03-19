До Каталонії може повернутися лідер сепаратистів для участі у виборах

Каталонський сепаратист у вигнанні Карлес Пучдемон може у четвер оголосити про плани претендувати на посаду лідера автономного регіону на тлі дострокових виборів у травні, ризикуючи бути заарештованим при в'їзді до Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Партія Пучдемона Junts заявила, що той може балотуватися як їхній кандидат завдяки законопроєкту про амністію, що висунула урядова в Іспанії партія соціалістів та який, як очікують, набуде чинності у травні або червні.

Пучдемон підтримав цю ідею, написавши у Twitter (Х): "Ми пішли у вигнання з тих же причин, з яких нам доведеться повернутися: майбутнє нашої нації, а не наша особиста доля, надихало нас на всі ухвалені рішення".

Хоча лідер сепаратистів може проводити передвиборчу кампанію з Бельгії, він повинен повернутися до Іспанії вже в червні, якщо його партія отримає право керувати регіональним урядом.

Застосування закону про амністію, якого прагнули каталонські партії в обмін на підтримку національного уряду меншості на чолі з прем'єром Педро Санчесом, залежатиме від окремих суддів, тому для Пучдемона є ризик, що його не виправдають вчасно.

Партійний посадовець Junts на умовах анонімності сказав Reuters, що Пучдемон був би їхнім найкращим кандидатом на виборах в Каталонії 12 травня, але рішення залишається за ним.

Він може або взяти на себе відповідальність за юридичні звинувачення, або залишитися в Брюсселі, щоб балотуватися в червні на новий термін як депутат Європарламенту.

Залишається ризик того, що суд може вимагати досудового ув'язнення Пучдемона за окремим звинуваченням у тероризмі за те, що він нібито очолював групу активістів, які влаштували наліт на аеропорт Барселони у 2019 році.

Якщо він стане президентом Каталонії, це принесе Санчесу новий головний біль, оскільки рух за незалежність регіону може знову активізуватися, і Пучдемон вимагатиме більшої ціни за свою підтримку в Мадриді.

Втім, згідно з двома опитуваннями, опублікованими у понеділок, соціалісти мають найбільшу підтримку напередодні каталонських виборів.

Раніше нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.

Водночас наприкінці лютого найвищий суд Іспанії оголосив про відкриття розслідування проти лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона за звинуваченнями у "тероризмі" через його роль у протестах проти засудження сепаратистських лідерів.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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