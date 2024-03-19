В Каталонию может вернуться лидер сепаратистов для участия в выборах

Каталонский сепаратист в изгнании Карлес Пучдемон может в четверг объявить о планах претендовать на пост лидера автономного региона на фоне досрочных выборов в мае, рискуя быть арестованным при въезде в Испанию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Партия Пучдемона Junts заявила, что тот может баллотироваться как их кандидат благодаря законопроекту об амнистии, который выдвинула правительственная в Испании партия социалистов и который, как ожидается, вступит в силу в мае или июне.

Пучдемон поддержал эту идею, написав в Twitter (Х): "Мы ушли в изгнание по тем же причинам, по которым нам придется вернуться: будущее нашей нации, а не наша личная судьба, вдохновляло нас на все принятые решения".

Хотя лидер сепаратистов может проводить предвыборную кампанию из Бельгии, он должен вернуться в Испанию уже в июне, если его партия получит право руководить региональным правительством.

Применение закона об амнистии, к которому стремились каталонские партии в обмен на поддержку национального правительства меньшинства во главе с премьером Педро Санчесом, будет зависеть от отдельных судей, поэтому для Пучдемона есть риск, что его не оправдают вовремя.

Партийный чиновник Junts на условиях анонимности сказал Reuters, что Пучдемон был бы их лучшим кандидатом на выборах в Каталонии 12 мая, но решение остается за ним.

Он может либо принять на себя ответственность за юридические обвинения, либо остаться в Брюсселе, чтобы баллотироваться в июне на новый срок в качестве депутата Европарламента.

Остается риск того, что суд может потребовать досудебного заключения Пучдемона по отдельному обвинению в терроризме за то, что он якобы возглавлял группу активистов, которые устроили налет на аэропорт Барселоны в 2019 году.

Если он станет президентом Каталонии, это принесет Санчесу новую головную боль, поскольку движение за независимость региона может снова активизироваться, и Пучдемон потребует большей цены за свою поддержку в Мадриде.

Впрочем, согласно двум опросам, опубликованным в понедельник, социалисты имеют наибольшую поддержку накануне каталонских выборов.

Ранее нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

В то же время в конце февраля высший суд Испании объявил об открытии расследования против лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона по обвинениям в "терроризме" из-за его роли в протестах против осуждения сепаратистских лидеров.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

Читайте также: Цена альянса с сепаратистами: почему Испания попала в политический кризис и какие последствия это будет иметь.