У Греції висунули звинувачення чоловіку, що вдарив ножем жінку у центрі Афін

Громадянину Іраку, який у п'ятницю серед білого дня вдарив ножем 22-річну жінку на вулиці Ерму, популярному торговому місці в центрі Афін, дали час до вівторка на підготовку свого захисту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Жінка, яка в суботу перебувала в реанімації столичної лікарні "Євангелісмос" після перенесеної операції, була поранена ножем у спину в результаті, як видається, неспровокованого нападу.

Від смертельного удару молоду жінку врятував рюкзак, який вона мала при собі.

За повідомленнями, нападникові, можливо, доведеться пройти психіатричну експертизу, оскільки він заявив перехожим, що напав на жінку, "тому що думав, що вона шпигунка, яка стежить за ним".

У суботу вранці 42-річний чоловік постав перед прокурором і був звинувачений у замаху на вбивство, а також у зберіганні та використанні зброї.

На початку лютого швейцарська поліція повідомила, що 32-річний іранський шукач притулку, озброєний сокирою і ножем, утримував 15 заручників у поїзді на заході Швейцарії протягом майже чотирьох годин, поки поліція не увірвалася до поїзда і не вбила його.

Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.