В Греции предъявили обвинения мужчине, ударившему ножом женщину в центре Афин

Гражданину Ирака, который в пятницу средь бела дня ударил ножом 22-летнюю женщину на улице Эрму, популярном торговом месте в центре Афин, дали время до вторника на подготовку своей защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Женщина, которая в субботу находилась в реанимации столичной больницы "Евангелисмос" после перенесенной операции, была ранена ножом в спину в результате, как представляется, неспровоцированного нападения.

От смертельного удара молодую женщину спас рюкзак, который она имела при себе.

По сообщениям, нападавшему, возможно, придется пройти психиатрическую экспертизу, поскольку он заявил прохожим, что напал на женщину, "потому что думал, что она шпионка, которая следит за ним".

В субботу утром 42-летний мужчина предстал перед прокурором и был обвинен в покушении на убийство, а также в хранении и использовании оружия.

В начале февраля швейцарская полиция сообщила, что 32-летний иранский искатель убежища, вооруженный топором и ножом, удерживал 15 заложников в поезде на западе Швейцарии в течение почти четырех часов, пока полиция не ворвалась в поезд и не убила его.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.