Туск сподівається на досягнення домовленості з Україною щодо аграрних питань до 28 березня

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сподівається, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Укрінформ.

"Сподіваюся, що до 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч з українським урядом у Варшаві, ми ухвалимо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв", – заявив він.

Прем'єр додав, що протягом двох тижнів буде знайдено рішення щодо питань затвердження ліцензій та згоди уряду на пропуск агропродукції з території України.

"Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", – зазначив Туск.

За його словами, вдалося нейтралізувати більшість загроз, про які говорили польські аграрії, зокрема у користуванні залишать частину орних земель, що мали вилучити відповідно до Зеленого курсу ЄС.

Напередодні Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку із занепокоєнням деяких країн ЄС.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

Читайте також: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.