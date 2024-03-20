Шольц: Путін "не перечекає" нашу готовність підтримувати Україну

Канцлер Олаф Шольц у промові перед самітом ЄС заявив, що Росія "не така сильна, якою може здаватися", а Владіміру Путіну не варто сподіватись, що союзники врешті послаблять підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ промови канцлера наводить Tagesschau.

У виступі Шольц наголосив, що Німеччина налаштована і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, що Україні потрібно надавати більше зброї, а "продиктований мир, що суперечить інтересам України" є неприйнятним.

"Росія не така сильна, як комусь зараз здається… І якщо президент Росії думає, що йому варто просто перечекати і наша підтримка ослабне – тоді він прорахувався", – заявив Олаф Шольц.

На його думку, на слабкість Кремля вказують маніпуляції на "президентських виборах" і тиск на опозицію.

Він додав, що на саміті європейських лідерів підніме питання про те, щоби прибутки від заморожених у Європі російських активів спрямовувалися на закупівлю зброї для України.

Також Шольц розкритикував суперечки, що точаться останніми тижнями щодо підтримки України з боку Німеччини й, зокрема, постачання крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, у вівторок Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро