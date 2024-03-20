Шольц: Путин "не переждет" нашу готовность поддерживать Украину

Канцлер Олаф Шольц в речи перед саммитом ЕС заявил, что Россия "не так сильна, какой может казаться", а Владимиру Путину не стоит надеяться, что союзники в конце концов ослабят поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", перевод речи канцлера приводит Tagesschau.

В выступлении Шольц отметил, что Германия настроена и дальше поддерживать Украину столько, сколько потребуется, что Украине нужно предоставлять больше оружия, а "продиктованный мир, противоречащий интересам Украины" является неприемлемым.

"Россия не так сильна, как кому-то сейчас кажется... И если президент России думает, что ему стоит просто переждать и наша поддержка ослабнет, то он просчитался", – заявил Олаф Шольц.

По его мнению, на слабость Кремля указывают манипуляции на "президентских выборах" и давление на оппозицию.

Он добавил, что на саммите европейских лидеров поднимет вопрос о том, чтобы доходы от замороженных в Европе российских активов направлялись на закупку оружия для Украины.

Также Шольц раскритиковал споры, ведущиеся в последние недели относительно поддержки Украины со стороны Германии и, в частности, поставки крылатых ракет Taurus.

Напомним, во вторник Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро.