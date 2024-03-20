Експрем'єрку Сербії обрали спікером парламенту

Депутати парламенту Сербії обрали спікером парламенту експрем'єрку Анну Брнабич.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТС.

Зі 158 депутатів 153 депутати проголосували "за", 5 були проти. Скупщина (парламент Сербії) також обрала 6 віцеспікерів і призначила генерального секретаря парламенту.

Дебати щодо кандидата на посаду спікера Скупщини депутати розпочали у понеділок, 18 березня, і тривали вони три дні.

Голова парламентської групи "Алескандар Вучич – Сербія не повинна зупинятися" Міленко Йованов наприкінці дискусії заявив, що на адресу Ани Брнабич не пролунало жодних серйозних критичних зауважень, оскільки, за його словами, їх просто не існує.

"Ми почули лише повторювані фрази і звинувачення без доказів", – сказав Йованов.

Він подякував партнерам з інших партій, які оголосили про свою підтримку Ані Брнабич, а також голові партії Стояну Раденовичу.

"На жаль, деякі люди не здатні зрозуміти вашу доброзичливість", – сказав Йованов.

Він також подякував колишньому спікеру Народної скупщини Володимиру Орличу і побажав Ані Брнабич успіхів у роботі.

На початку березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Ана Брнабич піде з посади прем'єр-міністерки та стане спікеркою парламенту після того, як очолювала уряд протягом майже семи років.

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