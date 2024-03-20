Экс-премьера Сербии избрали спикером парламента

Депутаты парламента Сербии избрали спикером парламента экс-премьера Анну Брнабич.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РТС.

Из 158 депутатов 153 депутата проголосовали "за", 5 были против. Скупщина (парламент Сербии) также избрала 6 вице-спикеров и назначила генерального секретаря парламента.

Дебаты по кандидату на должность спикера Скупщины депутаты начали в понедельник, 18 марта, и продолжались они три дня.

Председатель парламентской группы "Алескандар Вучич – Сербия не должна останавливаться" Миленко Йованов в конце дискуссии заявил, что в адрес Аны Брнабич не прозвучало никаких серьезных критических замечаний, поскольку, по его словам, их просто не существует.

"Мы услышали лишь повторяющиеся фразы и обвинения без доказательств", – сказал Йованов.

Он поблагодарил партнёров из других партий, которые объявили о своей поддержке Ани Брнабич, а также председателя партии Стояна Раденовича.

"К сожалению, некоторые люди не способны понять вашу доброжелательность", – сказал Йованов.

Он также поблагодарил бывшего спикера Народной скупщины Владимира Орлича и пожелал Ане Брнабич успехов в работе.

В начале марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.

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