Президент Португалії доручив лідеру правоцентристів сформувати уряд

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза запропонував правоцентристському політику Луїшу Монтенегру сформувати уряд меншості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Португалія, якою з 2015 року керували соціалісти, зараз має найбільш фрагментований парламент з часу падіння диктатури пів століття тому.

"Демократичний альянс" на чолі з Монтенегру виграв дострокові вибори цього місяця, але не отримав більшості в парламенті. Партія відмовилася від співпраці з ультраправою силою Chega! ("Досить!"), яка отримала рекордну кількість місць і зайняла третє місце.

Президент Португалії запропонував Монтенегру стати прем'єр-міністром невдовзі після опівночі в четвер після консультацій з лідерами партій.

"Після перемоги "Демократичного альянсу" на виборах за кількістю мандатів і голосів, а також після того, як генеральний секретар Соціалістичної партії підтвердив, що він буде лідером опозиції, президент республіки вирішив висунути кандидатуру доктора Луїша Монтенегру на посаду прем'єр-міністра", – йдеться в заяві, опублікованій президентською адміністрацією.

"Демократичний альянс" отримав 80 місць у парламенті, що значно менше від 116, необхідних для більшості. Для прийняття законів партії знадобиться підтримка інших політичних сил.

Монтенегру змінить на посаді глави уряду Антоніу Кошту, який очолював піренейську країну з 2015 року як лідер Соціалістичної партії. Він пішов у відставку чотири місяці тому на тлі звинувачень у корупції, хоча не був підозрюваним у розслідуванні.

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