Президент Португалии поручил лидеру правоцентристов сформировать правительство 

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил правоцентристскому политику Луишу Монтенегру сформировать правительство меньшинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Португалия, которой с 2015 года руководили социалисты, сейчас имеет наиболее фрагментированный парламент со времени падения диктатуры полвека назад.

"Демократический альянс" во главе с Монтенегру выиграл досрочные выборы в этом месяце, но не получил большинства в парламенте. Партия отказалась от сотрудничества с ультраправой силой Chega! ("Хватит!"), которая получила рекордное количество мест и заняла третье место.

Президент Португалии предложил Монтенегру стать премьер-министром вскоре после полуночи в четверг после консультаций с лидерами партий.

"После победы "Демократического альянса" на выборах по количеству мандатов и голосов, а также после того, как генеральный секретарь Социалистической партии подтвердил, что он будет лидером оппозиции, президент республики решил выдвинуть кандидатуру доктора Луиша Монтенегру на должность премьер-министра", – говорится в заявлении, опубликованном президентской администрацией.

"Демократический альянс" получил 80 мест в парламенте, что значительно меньше 116, необходимых для большинства. Для принятия законов партии понадобится поддержка других политических сил.

Монтенегру сменит на посту главы правительства Антониу Кошту, который возглавлял пиренейскую страну с 2015 года как лидер Социалистической партии. Он ушел в отставку четыре месяца назад на фоне обвинений в коррупции, хотя не был подозреваемым в расследовании.

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