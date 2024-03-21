Более 20 нобелевских лауреатов призывают надавить на Лукашенко для освобождения политзаключенных

Более двадцати лауреатов Нобелевской премии присоединились к открытому письму с призывом освободить политзаключенных в Беларуси и призвали страны использовать свои рычаги влияния на режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Письмо, открытое к подписанию, опубликовали на сайте активиста Дмитрия Болкунца. В настоящее время под ним поставили подписи 27 нобелевских лауреатов со всего мира, получавших Нобелевскую премию в различных сферах.

Среди них – белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и украинская правозащитница Александра Матвийчук.

В письме напоминают, что за последние четыре года десятки тысяч людей в Беларуси прошли через репрессивную машину и многие из них до сих пор остаются в заключении в ужасных условиях, в том числе нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий.

"За последние десятилетия Европа не видела гуманитарной катастрофы, связанной с политическими репрессиями, в таких масштабах, как это происходит в Беларуси", – отмечается в письме.

В нем содержится призыв к странам ЕС, а прежде всего Польше как влиятельному соседу Беларуси, использовать свои рычаги влияния на Александра Лукашенко, чтобы смягчить репрессии и освободить политзаключенных. В частности, предлагают приостановить железнодорожный транзит через Беларусь в ЕС товаров, следующих из России и Китая.

"Коммерческие интересы европейских стран не могут преобладать над вопросами нацбезопасности и обязанность спасти невинных людей в Беларуси" и защитить права не только белорусов, но и национальных меньшинств, которые подвергаются большой дискриминации, – отмечается в письме.

В письме также напоминают о резолюции Международной организации труда от 2023 года, где призывают к ограничениям против режима Лукашенко за системное нарушение трудовых прав в Беларуси.

Напомним, в феврале во внешнедипломатической службе ЕС в очередной раз призвали Александра Лукашенко отпустить белорусских политзаключенных, подчеркнув, что не забывают об этих людях.

В ноябре главный дипломат ЕС осудил волны обысков у представителей демократических сил Беларуси и их семей.