Прем'єрка Естонії Кая Каллас прокоментувала ідею використовувати доходи від заморожених російських активів на користь України.

Про це вона говорила, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Ці активи мають високий дохід, тому це перший крок до використання їх на користь України", – зазначила Каллас.

За її словами, пішовши на цей крок, країни ЄС створили рішення, завдяки якому можна фактично використовувати заморожені активи для допомоги Києву.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер, однак, за даними ЗМІ, навряд чи ухвалять остаточне рішення.

Велика увага на саміті під час розгляду цього питання буде прикута до реакції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти відправки зброї в Україну.

Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних або позаблокових країн, таких як Мальта, Австрія та Ірландія.