Премьер Эстонии Кая Каллас прокомментировала идею использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом она говорила, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Эти активы имеют высокий доход, поэтому это первый шаг к использованию их в пользу Украины", – отметила Каллас.

По ее словам, пойдя на этот шаг, страны ЕС создали решение, благодаря которому можно фактически использовать замороженные активы для помощи Киеву.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от обездвиженных суверенных активов РФ хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако, по данным СМИ, вряд ли примут окончательное решение из-за позиции некоторых стран.

Большое внимание на саммите при рассмотрении этого вопроса будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против отправки оружия в Украину.

Это предложение также вызывает вопросы у нейтральных или внеблоковых стран, таких как Мальта, Австрия и Ирландия.