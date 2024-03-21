У Гаазі кинули палаючий предмет у будівлю посольства Ізраїлю

У Гаазі поліція оточила будівлю посольства Ізраїлю після того, як вранці у її напрямку кинули палаючий предмет.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 10:50 за місцевим часом. У поліції розповіли, що ніхто не постраждав, але кинутий предмет завдав будівлі незначних пошкоджень.

Ймовірного нападника затримали, будівлю посольства оточили, довкола присутня велика кількість правоохоронців.

Також поблизу будівлі виявили підозрілий наплічник, поліція перевіряє його вміст.

Ізраїльське посольство опублікувало заяву, у якій назвало подібні напади неприйнятними та висловило віру у те, що правоохоронні органи Нідерландів зроблять усе можливе для недопущення нових інцидентів.

Мер Гааги ще раніше заявляв, що ізраїльське посольство посилено охороняється через підвищену загрозу нападів у зв’язку з напругою через війну між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Деякий час проїзд автомобілів повз будівлю посольства був заборонений, згодом вулицю все ж відкрили, але залишили довкола будівлі додаткові загородження.

Нещодавній візит президента Ізраїлю Іцхака Герцога до першого в Нідерландах Національного музею Голокосту в день його відкриття пройшов у супроводі протесту проти кровопролиття в Секторі Гази.

Нагадаємо, у грудні Нідерланди підвищили рівень терористичної загрози до другого найвищого.