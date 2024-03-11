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Візит президента Ізраїлю до нового музею Голокосту в Амстердамі викликав протести

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Понеділок, 11 березня 2024, 11:06

Візит президента Ізраїлю Ісаака Герцога до першого в Нідерландах Національного музею Голокосту в день його відкриття в неділю був зустрінутий демонстрацією на знак протесту проти кровопролиття в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Проти запрошення Герцога на церемонію виступили протестувальники, які критикують військовий наступ Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

 
AP
 
AP

Як інформує AP, протестувальники зібралися на площі Ватерлоо в центрі Амстердама біля музею та синагоги, розмахуючи палестинськими прапорами та вимагаючи припинення ізраїльського захоплення палестинських територій та негайного припинення вогню в Газі.

Нідерландське видання NRC оцінило кількість протестувальників у "щонайменше тисячу", причому деякі з них були частиною проізраїльської контрдемонстрації. Зазначають, що поліція оточила кілька вулиць для забезпечення порядку.

На відкритті музею були присутні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також король Віллем-Александр, який перед відвідуванням музею виступив у синагозі Амстердама з промовою про необхідність запобігання антисемітизму.

Новий музей розташований на місці колишнього дитячого садка, який допоміг переправити сотні єврейських дітей у безпечне місце під час німецької окупації країни в Другій світовій війни.

Раніше повідомляли, що кілька сотень людей вийшли напередодні в Берліні на демонстрацію проти антисемітизму і висловили солідарність з Ізраїлем.

Перед цим поліція посилила заходи безпеки на єврейських об'єктах в Цюриху після серйозного ножового нападу на ортодоксального єврея.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів (68 мільйонів доларів) нового фінансування на захист єврейських громад від антисемітизму протягом наступних чотирьох років.

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Нідерланди