В Гааге бросили горящий предмет в здание посольства Израиля

В Гааге полиция оцепила здание посольства Израиля после того, как утром в его направлении бросили горящий предмет.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 10:50 по местному времени. В полиции рассказали, что никто не пострадал, но брошенный предмет нанес зданию незначительные повреждения.

Вероятного нападавшего задержали, здание посольства оцепили, вокруг находится большое количество правоохранителей.

Также вблизи здания обнаружили подозрительный рюкзак, полиция проверяет его содержимое.

Израильское посольство опубликовало заявление, в котором назвало подобные нападения неприемлемыми и выразило веру в то, что правоохранительные органы Нидерландов сделают все возможное для недопущения новых инцидентов.

Мэр Гааги еще ранее заявлял, что израильское посольство усиленно охраняется из-за повышенной угрозы нападений в связи с напряжением из-за войны между Израилем и группировкой ХАМАС. Некоторое время проезд автомобилей мимо здания посольства был запрещен, впоследствии улицу все же открыли, но оставили вокруг здания дополнительные заграждения.

Недавний визит президента Израиля Ицхака Герцога в первый в Нидерландах Национальный музей Холокоста в день его открытия прошел в сопровождении протеста против кровопролития в Секторе Газа.

Напомним, в декабре Нидерланды повысили уровень террористической угрозы до второго наивысшего.