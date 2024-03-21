Бундесбанк прогнозирует рецессию для Германии в первом квартале 2024 года

Согласно новому отчету Бундесбанка, немецкая экономика, вероятно, будет находиться в рецессии в первом квартале 2024 года из-за задержки ее восстановления.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Анализ центрального банка ФРГ не ожидает значительного восстановления, что свидетельствует о том, что 2024 год будет еще одним слабым годом для экономики страны, которая традиционно считается европейским локомотивом.

"Промышленность, в частности, скорее всего, останется в слабой фазе. Сейчас также не ожидается значительных стимулов со стороны частного потребления", – говорится в отчете.

Бундесбанк отмечает, что объемы промышленных заказов остаются небольшими, а внутренний и экспортный спрос на низком уровне.

В то же время высокие процентные ставки ослабляют внутренний спрос, особенно на инвестиции, а неопределенность по основным вопросам, таким как климатическая политика, также влияет на инвестиционные решения.

В ближайшие месяцы инфляция может снизиться еще больше, но вероятны определенные колебания, а рост цен на услуги будет замедляться очень медленно, добавили в Бундесбанке.

Ранее сообщалось, что правительственная коалиция Германии готовит пакет мер стоимостью около 7 миллиардов евро для того, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из длительного спада.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.