Німеччина представила плани щодо фінансування пенсій з фондом у 200 млрд євро

Урядова коаліція Німеччини опублікувала плани щодо забезпечення фінансування державних пенсій у довгостроковій перспективі, що включає створення фонду для інвестування в акції на суму щонайменше 200 мільярдів євро до середини наступного десятиліття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою міністерства фінансів, ці кошти для пенсій, якими управлятиме незалежний держфонд, фінансуватимуться за рахунок кредитів, взятих федеральним урядом, а також надходжень від продажу державних холдингів.

Інвестиційні надходження мають почати надходити до пенсійної системи приблизно з 2035 року та покликані допомогти утримати виплати на стабільному рівні 48% від доходу принаймні до кінця наступного десятиліття, водночас зменшивши навантаження на працівників та федеральний бюджет.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер та міністр праці Губертус Гайль представили ці пропозиції на пресконференції у вівторок, як частину зусиль урядової коаліції зі зміни системи соціального забезпечення Німеччини, щоб впоратися зі старінням населення.

За словами Лінднера, система повинна залишатися справедливою для майбутніх поколінь.

"Ми повинні були зробити це 20 років тому", – додав він, нарікаючи на те, що Німеччина занадто довго ігнорувала потенціал ринків капіталу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні привітав ці плани, заявивши, що це "питання порядності та поваги" – не допустити падіння пенсій нижче певного рівня.

"Поваги, до речі, не лише до нинішніх пенсіонерів, але й до тих, у кого більша частина трудового життя ще попереду", – наголосив він.

Раніше повідомляли, що урядова коаліція Німеччини готує пакет заходів вартістю близько 7 мільярдів євро для того, щоб вивести найбільшу економіку Європи з тривалого спаду.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.