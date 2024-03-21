Вучич звинуватив опозицію в крадіжці туалетного паперу в парламенті

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив опозицію у крадіжці туалетного паперу в парламенті, який їхній представник використав, щоб кинути ним в новопризначену спікерку Ану Брнабич.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1.

"Вони вкрали туалетний папір із приміщення парламенту та хотіли влучити в Ану Брнабич та інших, хто сидів в президії", – заявив президент.

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За його словами, якщо це та Сербія, яку опозиція пропонує громадянам, він вважає, що вона ніколи не прийде до влади.

Водночас лідер опозиційної Партії свободи і справедливості Драган Джилас, чий представник Александар Йованович Цута кинув папір, заявив у Twitter (X), що його колега нічого не вкрав.

"У Кримінальному кодексі... написано, що для того, щоб щось було крадіжкою, недостатньо просто заволодіти чужим рухомим майном, але має бути умисел отримати неправомірну вигоду. Колега Йованович взяв туалетний папір, а потім використав його за призначенням", – зазначив він.

Напередодні депутати парламенту Сербії обрали спікером парламенту експрем'єрку Ану Брнабич.

На початку березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Ана Брнабич піде з посади прем'єр-міністерки та стане спікеркою парламенту після того, як очолювала уряд протягом майже семи років.

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