Вучич обвинил оппозицию в краже туалетной бумаги в парламенте
Новости — Четверг, 21 марта 2024, 17:58
Президент Сербии Александар Вучич обвинил оппозицию в краже туалетной бумаги в парламенте, которую их представитель использовал, чтобы бросить ею в новоназначенного спикера Ану Брнабич.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.
"Они украли туалетную бумагу из помещения парламента и хотели попасть в Ану Брнабич и других, кто сидел в президиуме", – заявил президент.
По его словам, если это та Сербия, которую оппозиция предлагает гражданам, он считает, что она никогда не придет к власти.
В то же время лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас заявил, что его коллега Александар Йованович Цута, который бросил бумагу, ничего не украл.
"В Уголовном кодексе... написано, что для того, чтобы что-то было кражей, недостаточно просто завладеть чужим движимым имуществом, но должен быть умысел получить неправомерную выгоду. Коллега Йованович взял туалетную бумагу, а потом использовал ее по назначению", – отметил он.
Накануне депутаты парламента Сербии избрали спикером парламента экс-премьера Ану Брнабич.
В начале марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.
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