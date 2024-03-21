Президент Сербии Александар Вучич обвинил оппозицию в краже туалетной бумаги в парламенте, которую их представитель использовал, чтобы бросить ею в новоназначенного спикера Ану Брнабич.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.

"Они украли туалетную бумагу из помещения парламента и хотели попасть в Ану Брнабич и других, кто сидел в президиуме", – заявил президент.

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По его словам, если это та Сербия, которую оппозиция предлагает гражданам, он считает, что она никогда не придет к власти.

В то же время лидер оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас заявил, что его коллега Александар Йованович Цута, который бросил бумагу, ничего не украл.

"В Уголовном кодексе... написано, что для того, чтобы что-то было кражей, недостаточно просто завладеть чужим движимым имуществом, но должен быть умысел получить неправомерную выгоду. Коллега Йованович взял туалетную бумагу, а потом использовал ее по назначению", – отметил он.

Накануне депутаты парламента Сербии избрали спикером парламента экс-премьера Ану Брнабич.

В начале марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что Ана Брнабич уйдет с должности премьер-министра и станет спикером парламента после того, как возглавляла правительство в течение почти семи лет.

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