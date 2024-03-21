Сирський обговорив з топкерівником НАТО головні потреби ЗСУ
Новини — Четвер, 21 березня 2024, 18:21
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.
За його словами, він проінформував про ситуацію на полі бою та обговорив із ним головні потреби Сил оборони України.
"Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", – зазначив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що по завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні.
Раніше з Бауером зустрівся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та закликав до повернення практики тренувань українських військових на територію України.
Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.