Сирський обговорив з топкерівником НАТО головні потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він проінформував про ситуацію на полі бою та обговорив із ним головні потреби Сил оборони України.

"Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона. Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що по завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні.

Раніше з Бауером зустрівся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та закликав до повернення практики тренувань українських військових на територію України.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.