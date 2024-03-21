Сырский обсудил с топ-руководителем НАТО главные потребности ВСУ
Новости — Четверг, 21 марта 2024, 18:21
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел встречу с делегацией НАТО во главе с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, он проинформировал о ситуации на поле боя и обсудил с ним главные потребности Сил обороны Украины.
"Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – отметил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что по завершению встречи члены делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.
"Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – отметил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что по завершению встречи члены делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.
Ранее с Бауэром встретился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и призвал к возвращению практики тренировок украинских военных на территорию Украины.
Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.