Сырский обсудил с топ-руководителем НАТО главные потребности ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел встречу с делегацией НАТО во главе с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он проинформировал о ситуации на поле боя и обсудил с ним главные потребности Сил обороны Украины.

"Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что по завершению встречи члены делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.

"Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины", – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что по завершению встречи члены делегации НАТО почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов в российско-украинской войне.

Ранее с Бауэром встретился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и призвал к возвращению практики тренировок украинских военных на территорию Украины.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.