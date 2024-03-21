Держдеп США прокоментував зустріч глави МЗС Сербії з Лавровим

Державний департамент США висловився щодо зустрічі міністра закордонних справ Сербії Івіци Дачича з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це балканській службі "Радіо Свобода" сказав речник відомства.

За словами представника Держдепу, вони бачили повідомлення про цю зустріч глав МЗС Сербії та Росії.

"Ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати (російському лідеру Владіміру) Путіну платформу для просування або виправдання його загарбницької війни проти України, яка триває", – зазначили у відомстві.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич приїхав у Москву з візитом та провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Дачич відзначив, що відносини між Сербією та Росією залишаються "на високому рівні", попри усі виклики, та ґрунтуються "взаємній довірі і стратегічній співпраці", і нагадав, що президент Сербії Александар Вучич листом привітав Владіміра Путіна з "переобранням".

Серед іншого, Дачич подякував Москві за ініціативу щодо засідання Ради безпеки ООН до 25 річниці втручання НАТО у війну в Косові.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич через посла РФ привітав Путіна з "перемогою на виборах".

Також Вучич нещодавно заявив, що російсько-українська війна може перерости у пряме зіткнення Росії з країнами Заходу, якщо "не буде встановлене якесь перемир’я".