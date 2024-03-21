Госдеп США прокомментировал встречу главы МИД Сербии с Лавровым

Государственный департамент США высказался о встрече министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом балканской службе "Радио Свобода" сказал представитель ведомства.

По словам представителя Госдепа, они видели сообщения об этой встрече глав МИД Сербии и России.

"Мы не считаем, что любая страна должна предоставлять (российскому лидеру Владимиру) Путину платформу для продвижения или оправдания его захватнической войны против Украины, которая продолжается", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич приехал в Москву с визитом и провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Дачич отметил, что отношения между Сербией и Россией остаются "на высоком уровне", несмотря на все вызовы, и основываются на "взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве", и напомнил, что президент Сербии Александар Вучич письмом поздравил Владимира Путина с "переизбранием".

Среди прочего, Дачич поблагодарил Москву за инициативу по заседанию Совета безопасности ООН к 25 годовщине вмешательства НАТО в войну в Косово.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич через посла РФ поздравил Путина с "победой на выборах".

Также Вучич недавно заявил, что российско-украинская война может перерасти в прямое столкновение России со странами Запада, если "не будет установлено какое-либо перемирие".