В Ірландії визначився основний кандидат на посаду прем'єра

Саймон Гарріс став беззаперечним фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра Ірландії після того, як інші потенційні кандидати заявили, що не будуть балотуватися на заміну Лео Варадкару, який йде у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Гарріс, який наразі обіймає посаду міністра вищої освіти, ймовірно, буде єдиним кандидатом, якщо, як очікують, він підтвердить свій намір балотуватися на посаду.

Будь-який кандидат все ще має час до понеділка, щоб вступити в перегони, але інші потенційні кандидати, зокрема міністр підприємництва Саймон Ковені та міністр державних витрат Пасхал Доног’ю, вже виключили свою участь у перегонах.

37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни в разі обрання, перевершивши Варадкара, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду в 2017 році.

Раніше повідомляли, що найбільш імовірними наступниками Варадкара є "двоє Саймонів" – Саймон Гарріс та Саймон Ковені.

Нагадаємо, 20 березня Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.

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