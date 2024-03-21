В Ирландии определился основной кандидат на должность премьера

Саймон Харрис стал безоговорочным фаворитом на должность следующего премьер-министра Ирландии после того, как другие потенциальные кандидаты заявили, что не будут баллотироваться на замену Лео Варадкару, который уходит в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Гаррис, который сейчас занимает должность министра высшего образования, вероятно, будет единственным кандидатом, если, как ожидается, он подтвердит свое намерение баллотироваться на должность.

Любой кандидат все еще имеет время до понедельника, чтобы вступить в гонку, но другие потенциальные кандидаты, в частности министр предпринимательства Саймон Ковени и министр государственных расходов Пасхал Доногью, уже исключили свое участие в гонке.

37-летний Харрис станет самым молодым премьер-министром страны в случае избрания, превзойдя Варадкара, которому было 38 лет, когда его впервые назначили на должность в 2017 году.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятными преемниками Варадкара являются "двое Саймонов" – Саймон Харрис и Саймон Ковени.

Напомним, 20 марта Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Фине Гел", а после того, как партия определится с преемником, уйдет и с должности премьера.

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