Зеленський розповів керівникові Військового комітету НАТО про очікування Києва від саміту Альянсу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО Робертом Бауером.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі президента.

Президент поінформував голову Військового комітету про першочергові оборонні потреби України та окремо наголосив на нагальній необхідності додаткових систем ППО для надійного захисту українців від постійних ракетних та дронових атак.

Володимир Зеленський і Роберт Бауер також обговорили можливості для посилення координаційної ролі Альянсу в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності НАТО.

Зеленський також окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", – зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером та закликав до повернення практики тренувань українських військових на територію України.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.