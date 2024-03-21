Зеленский рассказал руководителю Военного комитета НАТО об ожиданиях Киева от саммита Альянса

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Робертом Бауэром.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент проинформировал председателя Военного комитета о первоочередных оборонных потребностях Украины и отдельно отметил насущную необходимость дополнительных систем ПВО для надежной защиты украинцев от постоянных ракетных и дроновых атак.

Владимир Зеленский и Роберт Бауэр также обсудили возможности для усиления координационной роли Альянса в поддержке Украины, в частности в укреплении имеющихся оборонных возможностей, а также в развитии будущего военного потенциала нашей страны в соответствии со стандартами и требованиями совместимости НАТО.

Зеленский также очертил ожидания украинской стороны от нынешнего саммита НАТО в Вашингтоне.

"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и призвал к возвращению практики тренировок украинских военных на территорию Украины.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.