Парламент Молдови схвалив декларацію на підтримку вступу в ЄС

Парламент Молдови 21 березня затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни, яка стверджує, що вступ до ЄС забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.

Про це повідомило агентство МОЛДПРЕС, пише "Європейська правда".

За проєкт декларації проголосували 54 депутати, ніхто не виступив проти. Але депутати від комуністів та соціалістів покинули зал засідань на час голосування.

У документі висловлено переконання, що "тільки вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу забезпечить майбутнє країни як суверенної, нейтральної, цілісної і демократичної держави, а незворотний шлях європейської інтеграції та приєднання є проєктом національного пріоритету Республіки Молдова".

Депутати закликали все суспільство, включно з усіма політичними силами, проявити єдність і солідарність для консолідації політичного і вступу до ЄС.

Проєкт підкреслює, що "європейська інтеграція сприятиме громадянській згуртованості суспільства, забезпечить перехід Республіки Молдова до сталого економічного розвитку і збільшить можливості держави щодо просування ефективної соціальної політики".

У зв'язку з цим парламент просить уряд вжити всіх необхідних заходів для організації процесу вступу до ЄС, а також зміцнення державних інститутів, які беруть участь у переговорах.

Нагадаємо, президентка Мая Санду запропонувала провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо вступу в ЄС. Однак думки мешканців Молдови щодо його необхідності розділилися майже навпіл.

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