Парламент Молдовы одобрил декларацию в поддержку вступления в ЕС

Парламент Молдовы 21 марта утвердил декларацию о европейской интеграции страны, которая утверждает, что вступление в ЕС обеспечит будущее Молдовы как нейтрального и целостного государства.

Об этом сообщило агентство МОЛДПРЕС, пишет "Европейская правда".

За проект декларации проголосовали 54 депутата, никто не выступил против. Но депутаты от коммунистов и социалистов покинули зал заседаний на время голосования.

В документе выражено убеждение, что "только вступление Республики Молдова в Европейский Союз обеспечит будущее страны как суверенного, нейтрального, целостного и демократического государства, а необратимый путь европейской интеграции и присоединения является проектом национального приоритета Республики Молдова".

Депутаты призвали все общество, включая все политические силы, проявить единство и солидарность для консолидации политического и вступления в ЕС.

Проект подчеркивает, что "европейская интеграция будет способствовать гражданской сплоченности общества, обеспечит переход Республики Молдова к устойчивому экономическому развитию и увеличит возможности государства по продвижению эффективной социальной политики".

В связи с этим парламент просит правительство принять все необходимые меры для организации процесса вступления в ЕС, а также укрепления государственных институтов, участвующих в переговорах.

Напомним, президент Майя Санду предложила провести одновременно с президентскими выборами референдум о вступлении в ЕС. Однако мнения жителей Молдовы относительно его необходимости разделились почти пополам.

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