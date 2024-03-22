КС Молдови відхилив скаргу комуністів і соціалістів на референдум в один день з виборами

Конституційний суд Молдови відхилив скаргу Блоку комуністів і соціалістів на зміни до виборчого законодавства з метою провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо вступу Молдови у ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У рішенні, опублікованому 21 березня, судді Конституційного суду зазначили, що рекомендовані норми щодо проведення референдумів, переглянуті Венеційською комісією у червні 2022 року, не виключають можливості проводити референдуми в один день з виборами.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду запропонувала провести у Молдові референдум щодо ставлення до вступу у ЄС. Після того парламент схвалив зміни до виборчого кодексу, щоб уможливити це голосування одночасно з виборами.

Думки мешканців Молдови з цього приводу розділилися майже навпіл.

Також опитування свідчать, що Мая Санду ризикує програти вибори; проте ці цифри не враховують думку молдовської діаспори, де підтримка Санду висока.