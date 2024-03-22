КС Молдовы отклонил жалобу коммунистов и социалистов на референдум в один день с выборами

Конституционный суд Молдовы отклонил жалобу Блока коммунистов и социалистов на изменения в избирательное законодательство с целью провести одновременно с президентскими выборами референдум о вступлении Молдовы в ЕС.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В решении, опубликованном 21 марта, судьи Конституционного суда отметили, что рекомендованные нормы о проведении референдумов, пересмотренные Венецианской комиссией в июне 2022 года, не исключают возможности проводить референдумы в один день с выборами.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду предложила провести в Молдове референдум по отношению к вступлению в ЕС. После того парламент одобрил изменения в избирательный кодекс, чтобы сделать возможным это голосование одновременно с выборами.

Мнения жителей Молдовы по этому поводу разделились почти пополам.

Также опросы свидетельствуют, что Майя Санду рискует проиграть выборы; однако эти цифры не учитывают мнение молдавской диаспоры, где поддержка Санду высока.