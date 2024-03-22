Генсек Ради Європи та глава МЗС Ліхтенштейну відвідали Бучу

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та міністр закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейну Домінік Гаслер, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи, відвідали Київську область із робочим візитом

Як пише "Європейська правда", йдеться у Telegram Київської обласної адміністрації.



"Іноземні гості побували у Бучі, яку майже два роки тому визволили від російської окупації українські захисники.

Делегації продемонстрували наслідки бойових дій, яких зазнало місто, та розповіли про кричущі порушення прав людини, злочини і звірства російських військових. Біля Церкви Святого Апостола Андрія Первозванного вони вшанували памʼять загиблих", – ідеться в повідомленні.



Сторони також обговорили можливість розвитку регіонального співробітництва між Київською областю та регіонами з країн-членів ЄС. Зустріч відбулася в рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

Раніше повідомлялося, що Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти на другий термін, на який мала право за правилами організації. Таким чином, з жовтня має почати роботу новий генеральний секретар організації, якого оберуть на літній сесії ПАРЄ.