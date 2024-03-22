Генсек Совета Европы и глава МИД Лихтенштейна посетили Бучу

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Гаслер, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы, посетили Киевскую область с рабочим визитом

Как пишет "Европейская правда", говорится в Telegram Киевской областной администрации.

"Иностранные гости побывали в Буче, которую почти два года назад освободили от российской оккупации украинские защитники.

Делегации продемонстрировали последствия боевых действий, которым подвергся город, и рассказали о вопиющих нарушениях прав человека, преступлениях и зверствах российских военных. Возле Церкви Святого Апостола Андрея Первозванного они почтили память погибших", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможность развития регионального сотрудничества между Киевской областью и регионами из стран-членов ЕС. Встреча состоялась в рамках работы Регионального офиса международного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Мария Пейчинович-Бурич решила не идти на второй срок, на который имела право по правилам организации. Таким образом, с октября должен начать работу новый генеральный секретарь организации, которого выберут на летней сессии ПАСЕ.