Палата представників США ухвалила бюджетний пакет на $1,2 трлн для запобігання шатдауну

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Більшість опозиції пакета у Палаті представників була з боку республіканців, які вважали, що проєкт містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

Напередодні лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі 1,66 трильйона доларів на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.