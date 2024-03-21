Спікер Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, після вирішення бюджетних питань, конгресмени "переведуть увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам – Ред.) та не зволікатимуть з цим".

Він уточнив, що зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України, а мова йде про весь пакет додаткового фінансування для партнерів США.

"Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють... законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит", – зазначив Джонсон.

Спікер Палати представників вказав, що серед законодавців зараз ведеться "багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання".

"Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", – резюмував він.

Напередодні, 20 березня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва закликав вірити у те, що Сполучені Штати все ж забезпечать схвалення допомоги Україні.

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.