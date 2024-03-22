Франція працюватиме над новою резолюцією ООН про припинення вогню в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж працюватиме з Йорданією та ОАЕ, щоб переконати Росія та Китай підтримати резолюцію в ООН про припинення вогню в Газі після того, як РФ та КНР заблокували текст, запропонований США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Після того, як кілька хвилин тому РФ та Китай наклали вето, ми збираємося відновити роботу на основі французького проєкту резолюції в Раді Безпеки та працювати з нашими американськими, європейськими та арабськими партнерами, щоб досягти угоди", – сказав Макрон наприкінці саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Міністерство закордонних справ Франції заявило в четвер, що розпочало розробку проєкту резолюції з дипломатами, заявивши, що висуне свій проєкт, якщо резолюція США не пройде.

За словами Макрона, зміна тону Вашингтона означає, що він сподівається на успіх нової резолюції, якщо їм вдасться переконати Росію та Китай не голосувати проти.

"Важливо відзначити, що США змінили свою позицію та висловили бажання тепер дуже чітко захищати припинення вогню, що добре для нас та для прогресу нашого проєкту", – зазначив президент Франції.

У п'ятницю Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію із закликом до негайного припинення вогню в Газі в межах угоди про звільнення заручників, де США вперше підтримали таке формулювання.

Раніше лідери ЄС на саміті в четвер подолали свої розбіжності і закликали до негайної гуманітарної паузи в секторі Гази.

Перед цим президент США Джо Байден заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

Сенатор-демократ Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.