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Франция будет работать над новой резолюцией ООН о прекращении огня в Газе

Новости — Пятница, 22 марта 2024, 19:30 — Андрей Синявский

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж будет работать с Иорданией и ОАЭ, чтобы убедить Россию и Китай поддержать резолюцию в ООН о прекращении огня в Газе после того, как РФ и КНР заблокировали текст, предложенный США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"После того, как несколько минут назад РФ и Китай наложили вето, мы собираемся возобновить работу на основе французского проекта резолюции в Совете Безопасности и работать с нашими американскими, европейскими и арабскими партнерами, чтобы достичь соглашения", – сказал Макрон в конце саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Франции заявило в четверг, что начало разработку проекта резолюции с дипломатами, заявив, что выдвинет свой проект, если резолюция США не пройдет.

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По словам Макрона, изменение тона Вашингтона означает, что он надеется на успех новой резолюции, если им удастся убедить Россию и Китай не голосовать против.

"Важно отметить, что США изменили свою позицию и выразили желание теперь очень четко защищать прекращение огня, что хорошо для нас и для прогресса нашего проекта", – отметил президент Франции.

В пятницу Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в Газе в рамках соглашения об освобождении заложников, где США впервые поддержали такую формулировку.

Ранее лидеры ЕС на саммите в четверг преодолели свои разногласия и призвали к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа.

Перед этим президент США Джо Байден заявлял, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

Сенатор-демократ Чак Шумер призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

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