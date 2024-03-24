Польша потребует у России объяснений после пролета ракеты 

Польша потребует от России предоставить объяснения после того, как российская ракета в ночь на воскресенье нарушила воздушное пространство страны НАТО.

Об этом в воскресенье заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, его слова приводит официальный сайт министерства, пишет "Европейская правда.

В его заявлении указано, что "Польша потребует от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства".

"Прежде всего, мы призываем Российскую Федерацию прекратить террористические авиаудары по жителям и территории Украины, прекратить войну и решить внутренние проблемы страны", – говорится в сообщении.

"Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра своих границ", – подчеркнул Вронский.

Он выразил соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В Вооруженных силах Польши заявили, что знали траекторию полета ракеты, и было понятно, что объект не направится вглубь страны. В воздух была поднята польская авиация и авиация союзников.

Польша проинформировала об инциденте союзников по НАТО.

Предыдущее нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, запущенной в сторону Украины, произошло 29 декабря 2023 года, также в Люблинском воеводстве. Тогда ракета находилась на польской территории менее трех минут.