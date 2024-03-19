Генсек НАТО Столтенберг вперше прибув з візитом до Вірменії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 19 березня вперше на своїй посаді, яку він обіймає вже десятий рік, прибув з візитом до Вірменії.

Про це Столтенберг розповів на спільній пресконференції з главою вірменського уряду Ніколом Пашиняном у Єревані, передає "Європейська правда".

Столтенберг звернувся до Пашиняна, зауваживши, що йому приємно бути в Єревані "під час мого першого візиту до Вірменії як генерального секретаря НАТО".

"Вірменія є давнім партнером НАТО і я вітаю ваш внесок у місії та операції НАТО. Майже 20 років Вірменія була ключовим партнером у миротворчій місії НАТО KFOR, допомагаючи у забезпеченні безпечного середовища для всіх громад у Косова", – сказав Столтенберг.

Він розповів, що обговорив із Пашиняном важливість стабільності на Південному Кавказі.

"Зараз Вірменія та Азербайджан мають можливість досягти міцного миру після років конфлікту. Ось чому я закликаю обидві країни досягти угоди, що відкриває шлях до нормалізації відносин і міцного миру для вашого народу", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг 17-19 березня здійснює візити до Вірменії, Азербайджану та Грузії.

17 березня генсек НАТО відвідав Баку, а 18 березня перебував у столиці Грузії, що було його першим візитом з 2019 року.

З-поміж цих трьох країн лише Грузія декларує прагнення членства в Альянсі. У лютому Столтенберг уперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.