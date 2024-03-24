В Ереване вооруженные люди пытались ворваться в отделение полиции, взорвали гранату

В Ереване в воскресенье днем трое мужчин пытались проникнуть в здание полиции района Нор Норк и применили гранату.

Об этом сообщило издание News.am, пишет "Европейская правда".

Инцидент начал разворачиваться примерно в 17:00 по местному времени и продолжает развиваться.

Трое мужчин, как сообщили в полиции, применили гранату. В результате двое из них получили ранения и были госпитализированы.

Пользовательница Facebook Армине Мелконян опубликовала на своей странице видео с места происшествия, на котором слышен звук взрыва.

Один из мужчин в настоящее время продолжает находиться напротив здания отдела полиции и правоохранители пытаются его обезвредить. На место прибыл глава полиции Армении.

Других подробностей в полиции не сообщили, отметив только, что получили сообщение об инциденте.

Напомним, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на своей должности, которую занимает уже десятый год, посетил с визитом Армению.