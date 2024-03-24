В Ереване вооруженные люди пытались ворваться в отделение полиции, взорвали гранату
Новости — Воскресенье, 24 марта 2024, 16:44 —
В Ереване в воскресенье днем трое мужчин пытались проникнуть в здание полиции района Нор Норк и применили гранату.
Об этом сообщило издание News.am, пишет "Европейская правда".
Инцидент начал разворачиваться примерно в 17:00 по местному времени и продолжает развиваться.
Трое мужчин, как сообщили в полиции, применили гранату. В результате двое из них получили ранения и были госпитализированы.
Пользовательница Facebook Армине Мелконян опубликовала на своей странице видео с места происшествия, на котором слышен звук взрыва.
Один из мужчин в настоящее время продолжает находиться напротив здания отдела полиции и правоохранители пытаются его обезвредить. На место прибыл глава полиции Армении.
Других подробностей в полиции не сообщили, отметив только, что получили сообщение об инциденте.
Напомним, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на своей должности, которую занимает уже десятый год, посетил с визитом Армению.