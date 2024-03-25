Наступний прем’єр Ірландії розповів про свої головні кроки після вступу на посаду

Наступний прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс після вступу на посаду обіцяє допомагати малому бізнесу, зосередитися на забезпеченні правопорядку та вирішенні проблеми міграції.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Під час виступу на партійному заході в містечку Атлон Гарріс сказав, що для партії Fine Gael ("Фіне Гел") "настав момент перезавантаження".

"Під моїм керівництвом "Фіне Гел" виступає за підтримку бізнесу, особливо малого..."Фіне Гел" виступає за підтримку сімейних ферм..."Фіне Гел" виступає за закон і порядок, на боці поліції, де наші вулиці безпечні, а злочинність ніколи не залишається безкарною", – сказав він.

Гарріс також заявив, що Ірландії необхідно перейти до "більш спланованої, стійкої" міграційної моделі і системи, яка є "справедливою і жорсткою".

Нагадаємо, у неділю Саймон Гарріс став єдиним кандидатом на посаду лідера в партії Fine Gael ("Фіне Гел"). Гарріс, як очікують, буде офіційно обраний наймолодшим прем’єр-міністром Ірландії на наступному засіданні парламенту 9 квітня.

Нагадаємо, 20 березня чинний глава уряду Ірландії Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.

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